CSI5* de Saint-Tropez - Pieter Devos à la fête à la Côte d'Azur

Pieter Devos a brillé lors du jumping international 5* de Saint-Tropez, samedi dans le sud de la France. Il a d'abord remporté la cinquième manche de la Global Champions League (GCL) avec son équipier et compatriote Niels Bruynseels puis est devenu leader du classement général du Global Champions Tour (GCT).Les Prague Lions se sont imposés dans cette cinquième manche de la GCL grâce à deux sans-fautes de Niels Bruynseels (Delux van T&L). Pieter Devos (Mom's Toupie de la Roque) a fait un sans-faute puis commis une erreur. Cette victoire permet aux Prague Lions de passer de la 10e à la 4e place au général avec 84 points. Les Stockholm Hearts, l'équipe des frères Nicola et Olivier Phillippaerts, reste 3e avec 96 points. Les Berlin Eagles conservent la première place (112 pts). Quatre combinaisons belges figurent dans le top 10 du GCT avec Abdel Saïd/Bandit Savoie, quatrièmes aux barrages après un sans-faute en 35.62. Jérôme Guéry/Grupo ont terminé 5e (0 point de pénalité/36.08), Pieter Devos/Mom's Toupie de la Roque ont pris la 6e place (0/36.77) et Niels Bruynseels/Delux van T&L la 10e (8/37.16). Cette 6e place permet à Pieter Devos de prendre la tête avec 110 points. Il devance un autre Belge, Gilles Thomas (101). Bruynseels est 10e (80). (Belga)

