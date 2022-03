CSI5* Den Bosch - Aucun cavalier belge en barrage, victoire pour le Suisse Martin Fuchs au Dutch Masters

Aucun cavalier belge n'a réussi à disputer les barrages de l'épreuve principale du Dutch Masters, premier Grand Chelem de jumping de la saison. La victoire est revenue au Suisse Martin Fuchs, avec The Sinner, en 34.05. L'Allemand Daniel Deusser (Tobago) termine 2e en 35.24 et le Néerlandais Piet Raijmakers Jr (Gladstone) 3e en 37.14.Côté belge, Grégory Wathelet (Iron Man) termine 15e et meilleur belge devant Jérôme Guéry (Diego) 18e , Pieter Clemens (Hulde) 20e, Olivier Philippaerts (Mr. Idol) 22e et Pieter Devos (Kannabis) 23e. Seuls les dix premiers ont disputé le barrage. Le Grand Prix, point d'orgue du week-end, aura lieu dimanche. (Belga)