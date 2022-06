CSIO de Gorla Minore - José Thiry, sixième du Grand Prix

En selle sur Jalisco, un hongre de 13 ans, José Thiry a terminé sixième place du Grand Prix du Jumping CSIO de Gorla Minore, dimanche en Italie. Alors que le meilleur Belge de l'épreuve a écopée de quatre points de pénalité lors du barrage, quatre concurrents ont signé un sans-faute. L'Italien Piergiorgio Bucci sur Carpe Diem, un étalon de dix ans, a été plus rapide que le Grec Angelos Touloups et la Française Margaux Rocuet.Thiry était le seul Belge qualifié pour le barrage qui a réuni dix compétiteurs. Bart Clarys (Joie de Toulon) s'est classé 24e, Marthe Heudens (Newton) 33e et Gilles Dunon (Fou de Toi) 36e. (Belga)

