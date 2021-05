CSIO de Rome - Jérôme Guéry et Olivier Philippaerts engrange de la confiance avant la Coupe des Nations

Avec une deuxième et une cinquième place respectives lors de la première journée, Jérôme Guéry et Olivierts Philippaerts ont fait le plein de confiance au CSIO de Rome avant la première Coupe des nations FEI de saut d'obstacles depuis 2019, qui sera organisée vendredi à 14h20 dans la capitale italienne.En raison de la pandémie de coronavirus, aucune épreuve de la Coupe des Nations n'a pu avoir lieu en 2020. Alors qu'il reste 56 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, les épreuves de Coupe des Nations de Rome, Sopot et Rotterdam constitueront la toile de fond idéale pour que le sélection fédéral belge Peter Weinberg puisse évaluer les candidats à la sélection. Jérôme Guéry et Olivier Philippaerts étaient sous les feux de la rampe jeudi, jour d'ouverture jumping international de Rome. Jérôme Guéry (Great Britain V) a pris la 2e place dans une épreuve de vitesse 5 étoiles (1m45). Avec un temps de 65.65 seconde, le Brabançon wallon a terminé à 2,65 secondes de l'Italien Filippo Marco Bologni (Quidich de la Chavée). Olivier Philippaerts (Miro) terminé 5e en 70.64 secondes. Pas moins de 12 équipes prendront le départ de la Coupe des Nations vendredi à Rome. La Belgique alignera dans l'ordre Olivier Philippaerts (H&M Extra), Yves Vanderhasselt (Jeunesse), Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) et Grégory Wathelet (Nevados S). (Belga)