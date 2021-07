Cyclisme - 1.026 kilomètres en 24 heures : record du monde pour l'ultracycliste Christoph Strasser

Christoph Strasser, coureur cycliste d'ultra longues distances, a établi un nouveau record du monde en parcourant une distance de 1.026,215 kilomètres en 24 heures. L'Autrichien a commencé vendredi pour terminer ce samedi.Grâce à une vitesse moyenne de 42,75 kilomètres par heure, l'homme de 38 ans a ainsi battu le précédent record qui était de 914 kilomètres. L'ultracycliste a dû rouler pendant de nombreuses heures sous une pluie battante sur le circuit autrichien de Zeltweg, long de 7,6 kilomètres. "Sans le mauvais temps, j'aurais probablement réussi à faire mieux", a déclaré Strasser très détendu après avoir franchi la ligne d'arrivée. Outre le mauvais temps, Christoph Strasser a également dû composer avec deux crevaisons. À l'issue de son record, les membres de son équipe ont calculé qu'il avait consommé 14.400 calories. L'autrichien n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a remporté à six reprises la Race Across America (RAAM) et affirme également avoir terminé une quarantaine de courses longues distances, dont 18 courses de 24 heures en solitaire. (Belga)

