Cyclobility se targue d'être leader du marché du leasing de vélo électrique en Belgique

L'entreprise flamande de leasing et de vente de vélos électriques, Cyclobility devient numéro un dans le domaine du leasing de vélo en Belgique, fait valoir lundi la société. Cette performance a été rendue possible par l'acquisition de BikeKing, un service de réparation de vélos.Le rachat de BikeKing a eu lieu le 1er juin. "Nous travaillons avec Cyclobility depuis un certain temps déjà et cette acquisition est une étape logique", précise Pieter Rutten, fondateur et dirigeant du service de réparation. Grâce à cette acquisition, Cyclobility, qui est actif depuis cinq ans dans le secteur du leasing de vélos électriques pour les entreprises et les particuliers, a pu élargir son offre de services et se positionner en "leader de ce marché" dans notre pays. Avec une flotte de plus de 2.500 vélos, Cyclobility compte désormais se tourner vers la Wallonie pour y développer ses services. (Belga)

