Cynthia Bolingo doit retarder sa rentrée en raison d'un problème au tendon d'Achille

Cynthia Bolingo doit reporter son retour à la compétition en raison de "problème au tendon d'Achille". L'athlète l'a annoncé mercredi sur Instagram."La saison indoor est à nos portes", a écrit Bolingo. "Après avoir effectué quelques entraînements à Abidjan et récupéré quelques bonnes sensations, je dois, malheureusement, reporter mes premières compétitions à cause de problèmes au tendon d'Achille." "Cette fois-ci, je veux vraiment être plus prudente que jamais (j'ai appris de mes erreurs)", a poursuivi Bolingo. "Je suis satisfaite car tout sous contrôle grâce à mon équipe médicale qui ne se lasse pas de prendre soin de mon corps. Vous me connaissez, je suis toujours motivée et déterminée." Bolingo, 29 ans, avait dû renoncer à s'aligner aux Jeux Olympiques de Tokyo en raison d'une blessure musculaire survenue juste avant son entrée en lice. Elle aurait dû reprendre la compétition vendredi à Karlsruhe. (Belga)