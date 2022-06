D'Ieteren se lance sur le marché des panneaux photovoltaïques et des batteries domestiques

EDI, la filiale de D'Ieteren qui propose des solutions de recharge des voitures électriques, a racheté la société Go-Solar, spécialisée dans l'installation de panneaux photovoltaïques et de batteries domestiques, annonce le groupe mercredi. Elle proposera aux automobilistes d'être producteur et consommateur d'énergie verte. ?EDI couplera désormais son offre de bornes de recharge de véhicules électriques à celle de l'installation de panneaux photovoltaïques et de batteries. "L'acquisition de Go-Solar par EDI est une opération stratégique qui, en simplifiant l'expérience client au travers d'une offre complète, va contribuer à promouvoir l'électromobilité en Belgique", ajoute Denis Gorteman, CEO de D'Ieteren. "Elle participe à la réduction de l'empreinte carbone de la mobilité et s'inscrit en droite ligne dans notre mission d'œuvrer à une mobilité fluide et durable pour tous." Go-Solar est une entreprise belge créée en 2008. Active en Flandre, elle veut étendre ses activités à l'ensemble du pays. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.