D1B: Tibo Persyn en prêt à Westerlo

Le Club de Bruges a annoncé jeudi le prêt, jusqu'en fin de saison, de son ailier Tibo Persyn à Westerlo, autoritaire leader de 1B Pro League.Persyn, ailier de 19 ans, est revenu à Bruges l'été dernier en provenance de l'Inter Milan, qu'il a rejoint en 2018. Cette saison, il a joué deux rencontres en D1A, pour un total de 81 minutes. Monté dans le temps additionnel contre Zulte Waregem à la mi-août, il avait enchaîné par une titularisation, et un but, contre le Beerschot. Il a depuis lors disparu des radars. Westerlo compte 10 points d'avance, et un match en retard, sur Waasland-Beveren en tête de l'antichambre du football belge. Les Waeslandiens sont en bonne posture pour remonter en D1A. (Belga)