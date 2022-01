Dakar - Deuxième victoire pour le Chilien Cornejo Florimo, Matthias Walkner prend la tête en motos

Vainqueur de la 7e étape avant la journée de repos, le Chilien José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) a récidivé mardi en s'adjugeant la 9e étape du Dakar en motos, marquée par un changement de leader.A l'issue d'une étape plus courte, de 491 km dont 287 km de spéciale chronométrée, autour de Wadi af-Dawasir dans le sud de l'Arabie saoudite, l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) a en effet profité du désavantage de Sam Sunderland (KTM) d'ouvrir la route pour prendre la tête du rallye-raid. Cornejo Florimo s'est imposé mardi avec 1:26. d'avance sur l'Argentin Kevin Benavides (KTM) et 1:47. sur l'Américain Ricky Brabec (Honda), 3e de l'étape du jour. Quatrième à 2:06., Matthias Walkner a repris près de six minutes au Britannique, seulement 14e à 8:03. pour s'installer en tête au classement général à trois jours de l'arrivée à Jeddah. L'Autrchien possède 2:12 sur Sunderland au général alors que quatre pilotes se tiennent en moins de cinq minutes. Le Français Adrian Van Beveren (Yamaha) est en effet 3e à 3:56. et le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), 4e à 4:41. Côté belge, Jérôme Martiny (Husqvarna) est arrivé à la 34e place provisoire de cette 9e étape à 20:12. de Cornejo Florimo. C'est aussi la place du Luxembourgeois au général. Mikael Despontin (KTM) a fini lui 56e mardi à 41:05. Le Namurois est pointé en 49e position au général. Le troisième motard belge, Mathieu Liebaert (KTM) a terminé en 76e position à 52:16. et navigue au général à la 63e place. Mercredi, la 10e étape conduira la caravane de Wadi ad-Dawasir à Bisha sur 759 km dont 375 de spéciale chronométrée. L'arrivée est prévue vendredi à Jeddah. (Belga)