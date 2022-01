Dakar - Igor Bouwens ne repartira sans doute pas après la journée de repos

Igor Bouwens ne repartira sans doute pas au volant de son camion Iveco dimanche à l'issue d'une journée de repos observée samedi à Ryad sur le Dakar en Arabie saoudite.L'Iveco de l'équipe Gregoor Racing Team a connu en effet un problème vendredi lors de la 6e étape du Dakar en perdant une roue à 140km/h, rapporte l'équipe sur les réseaux sociaux. "Heureusement, le camion s'est immobilisé sans rencontrer d'obstacles, mais il a fallu attendre le camion d'assistance. Et les gars ont dû réparer dans l'obscurité. On est rentré vers 22h00 (heure locale), mais nous n'avons pas pu terminer l'étape". "Je pense que c'est la dernière que l'on aura vue sur ce Dakar 2022. La déception est très grande, parce que nous étions bien partis pour terminer entre le 11e et la 15e place", a confié un peu plus tard encore Igor Bouwens dans une vidéo sur les réseaux sociaux samedi soir. "Tout s'était bien passé jusqu'ici parce qu'on était resté prudent, mais il a fallu que la malchance s'en mêle. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. On était à 140km/h et tout d'un coup j'ai senti que ça avait lâché. C'était bizarre parce que la roue s'est détachée. Il n'y avait pourtant rien de particulier sur la piste. Je ne sais pas encore très bien ce qu'il va se passer maintenant, mais je pense que c'est direction la maison pour nous". Igor Bouwens, Ulrich Boerboom et la Sénégalaise Syndiely Wade occupaient la 31e place au départ de la 6e étape. Un autre équipage belge celui du Racing Wings de Perwez avec Didier Monseu, Manu Eggermont et Edouard Fraipont, même s'il figure encore au classement, n'est plus dans la course. (Belga)