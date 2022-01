Dakar: le Français Sébastien Loeb et Fabian Lurquin dominent la 7e étape

Le Français Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (BRX Hunter) ont remporté dimanche à Al Dawadimi leur deuxième victoire partielle au Dakar lors de la 7e étape longue de 701 kilomètres dont 402 de spéciale chronométrée entre Riyad et Al Dawadimi en Arabie saoudite.De nouveau à l'attaque au lendemain de la journée de repos, le duo s'est imposé avec 5 minutes et 26 secondes d'avance sur Nasser al-Attiyah (Toyota) et revient à la 2e place au général, à 44:59. du pilote qatari, toujours leader à l'entame de cette deuxième semaine de course. L'Espagnol Carlos Sainz (Audi) a pris la 3e place de l'étape du jour à 7:43 devant le Français Stéphane Peterhansel (Audi), 4e à 9:40. et devant le pilote des Emirats arabes unis, Yazeed Al-Rahji (Toyota), 5e à 10:03., qui pointe désormais en 3e position au général à 53:31. Côté belge encore, Alexandre Leroy (Century) a fini à une 25e place provisoire à plus de 40 minutes de Loeb et Lurquin (41:01.). Beaucoup de pilotes doivent encore rallier l'arrivée. Lundi, la 8e étape conduira la caravane de Al Dawadimi à Wadi Ad Dawasir sur 395 km de spéciale avec beaucoup de sable et de dunes. Cette 44e édition du Dakar doit s'achever vendredi à Jeddah. (Belga)