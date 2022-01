Dakar - Succès de De Villiers dans la 9e étape, Al-Attiyah se rapproche du titre

Le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota) a remporté la 9e étape du Dakar mardi, une spéciale de 287 km autour de Wadi ad-Dawasir dans le sud de l'Arabie saoudite, au cours de laquelle le leader au général Nasser al-Attiyah (Toyota), 3e à 1:04., a repris du temps à ses poursuivants.Son dauphin, le Français Sébastien Loeb avec Fabian Lurquin comme copilote, qui avait grappillé une partie de son retard ces derniers jours, accuse un déficit d'une minute (1:07 précisément) à l'issue de cette spéciale que le nonuple champion du monde des rallyes a terminé en 5e position. A trois jours de l'arrivée, le pilote qatari compte désormais presque 40 minutes d'avance (39:05.) sur Loeb et repousse le troisième au général, le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota), à près d'une heure (58:44.). S'il s'agit de la première victoire de Giniel De Villiers, 49 ans, dans cette édition 2022 du Dakar, le Sud-Africain signe son 18e succès dans le rallye-raid. Côté belge encore, Alexandre Leroy et les Imschoot, père et fils, n'étaient pas encore arrivés mardi. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.