Dakar: Toby Price (KTM) remporte la première étape en motos, Ricky Brabec s'est perdu

Toby Price a remporté la première étape de la 43e édition du rallye-raid Dakar, dimanche entre Djeddah et Bisha, en Arabie saoudite. Au terme des 622 km, dont 277 chronométrés, l'Australien double vainqueur de l'épreuve (2016, 2019) a devancé au guidon de sa KTM l'Argentin Kevin Benavides (Honda) de 31 secondes. L'Autrichien Matthias Walkner (KTM) a pris la 3e place à 32 secondes.Autre pilote KTM, le Britannique Sam Sunderland a pris la 4e place mais à déjà 2:03. Vainqueur sortant du Dakar, et meilleur temps du prologue samedi, l'Américain Ricky Brabec (Honda) a perdu 18 minutes et 32 secondes après avoir pris la 25e place. Parti en tête ce dimanche, il s'est perdu après 37 kilomètres. Deux autres prétendants au podium, le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) et l'Espagnol Joan Bort Barredo (Honda) ont aussi connu des soucis de navigation. Ils ont concédé 15:30 et 15:39. Le Français Xavier De Soultrait (Husqvarna) a longtemps été en tête jusqu'à ce que Toby Price prenne la tête après 135 km et s'y maintienne même s'il a vu son avance diminuer sur ses premiers rivaux en fin de spéciale. Le Colombien Jhon Trejos (KTM) a chuté après 98 km et s'est blessé au poignet. Il est le premier abandon du Dakar 2021. Le motard belge Walter Roelants (Husqvarna) n'avait pas encore atteint l'arrivée. A la moitié de l'étape, il était pointé en 74e position. . (Belga)

