Damjan Pavlovic (Standard) suspendu deux matches

Damjan Pavlovic a écopé de deux matches de suspension effectifs et d'un match avec sursis à la suite de son expulsion dimanche à l'Antwerp, a décidé vendredi le conseil disciplinaire de l'Union belge de football. Le joueur doit en outre payer 2500 euros d'amende.Témoin de la gifle de Jelle Bataille sur son équipier Moussa Sissako, Damjan Pavlovic, qui était lui aussi assis sur le banc, a tenté de donner un coup de pied à Bataille, qui repartait vers le terrain. Dans la mêlée qui a suivi il a porté un coup à Birger Verstraete qui n'était pas tout à fait innocent. Pavlovic a été exclu pour ces gestes. Le comité disciplinaire de la fédération avait infligé mardi trois matches de suspension (plus un 4e avec sursis) au défenseur des Rouches. Le Standard a fait appel de cette décision, qui a été traitée vendredi par le conseil disciplinaire. Damjan Pavlovic manquera les rencontres à OHL dimanche en championnat et à Gand mercredi en Coupe. (Belga)