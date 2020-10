Danny Welbeck signe à Brighton

Libre de tout contrat, Danny Welbeck évoluera cette saison à Brighton. L'attaquant anglais a signé un contrat jusqu'au terme de la saison, a annoncé dimanche le club de Leandro Trossard.Welbeck, 29 ans, évoluait la saison dernière à Watford où il avait inscrit 3 buts en 20 rencontres. L'international anglais a également porté le maillot de Manchester United (2008-2014) qui l'avait prêté à Preston (2010) et Sunderland (2010-2011) et Arsenal (2014-2019). "Nous sommes ravis que Danny nous rejoigne. Il viendra compléter nos options en attaque. Il constitue une arme offensive de plus et c'est un joueur avec beaucoup d'expérience et de qualité", a déclaré Graham Potter, l'entraîneur de Brighton. (Belga)