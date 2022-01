Dario Benedetto quitte Marseille et retourne à Boca Juniors

Dario Benedetto quitte l'Olympique de Marseille et retourne à Boca Juniors en Argentine, a annoncé l'OM samedi.Benedetto, 31 ans, était arrivé à Marseille en 2019 en provenance de Boca Juniors. Auteur d'une première saison réussie à l'OM avec 11 buts en 26 matches, il s'est ensuite montré moins performant. Cette saison, il avait été prêté six mois à Elche en Liga où il a inscrit deux buts en 16 rencontres. L'attaquant argentin a signé un contrat jusqu'en 2024 avec Boca Juniors avec qui il a été deux fois champion d'Argentine en 2017 et 2018. (Belga)