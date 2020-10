David Goffin déclare forfait au tournoi ATP de Vienne

David Goffin (ATP 14) ne participera pas au tournoi ATP de Vienne qui débute lundi. Le Liégeois ne figure pas dans le tableau final à l'issue du tirage au sort réalisé samedi.Le numéro 1 belge avait été éliminé jeudi au 2e tour de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, par l'Américain Marcos Giron (ATP 94). Goffin, 30 ans, était arrivé sur le tournoi anversois sans préparation après avoir passé deux semaines en quarantaine à cause d'un test positif au coronavirus. Dans la foulée de son élimination à Anvers, il avait déjà laissé planer le doute quant à sa participation à Vienne. "Je vais me réunir avec mon staff médical et discuter de certaines choses. Après cela, nous prendrons une décision définitive concernant la participation", avait-il déclaré jeudi soir. Goffin devrait normalement encore disputer le tournoi ATP de Paris avant de mettre fin à sa saison. (Belga)