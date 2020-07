David Goffin et Elise Mertens parmi les inscrits au tournoi américain Western & Southern Open

David Goffin (ATP 10) et Elise Mertens (WTA 23) figurent parmi les joueurs et joueuses qui ont confirmé leur participation au Western & Southern Open, programmé du samedi 22 au vendredi 28 août à New York, au lieu de Cincinnati. L'organisation du tournoi sur surface dure l'a annoncé mercredi.Après l'annulation du tournoi ATP 500 de Washington, ce Masters 1000 délocalisé cette année de Cincinnati à New York doit désormais marquer la reprise de la compétition en ce qui concerne le circuit professionnel masculin, arrêté en mars en raison de la pandémie de Covid-19. Le circuit féminin, où le tournoi est labellisé Premier 5, a prévu une reprise le 3 août à Palerme. Dans la liste dévoilée mercredi par les organisateurs, on retrouve du beau monde. Seize joueurs du top-20 masculin ont confirmé leur participation, dont les trois premiers de la hiérarchie mondiale, le Serbe Novak Djokovic, l'Espagnol Rafael Nadal et l'Autrichien Dominic Thiem, mais aussi le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6), l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7) ou encore l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8). L'an passé, Goffin avait atteint la finale, où il s'était incliné face à Medvedev. Chez les dames, les deux premières du classement WTA, l'Australienne Ashleigh Barty et la Roumaine Simona Halep, seront absentes. La Tchèque Karolina Pliskova (WTA 3), l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4), lauréate de l'Open d'Australie, la Canadienne Bianca Andreescu (WTA), victorieuse à l'US Open l'an passé, ou encore l'Américaine Serena Williams (WTA 9) sont annoncées. Les qualifications du Western & Southern Open sont prévues les 20 et 21 août, le tableau final doit commencer le 22. Après ce tournoi, l'US Open est programmé à partir du 31 août. (Belga)