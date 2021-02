David Goffin qualifié pour sa première finale depuis 2019

David Goffin s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Montpellier samedi en France. Le numéro 1 belge, 15e mondial et 2e tête de série de l'Open Sud de France, s'est imposé en trois sets 6-4, 2-6, 6-4 en 2 heures et 11 minutes face au Biélorusse Egor Gerasimov, 83e mondial, dans la première demi-finale de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 262.170 euros.Après une première manche gagnée 6-4 en 50 minutes, Goffin se faisait rejoindre par Gerasimov, tombeur d'Andy Murray au premier tour et qui enlevait le 2e set 6-2 en 40 minutes. Le numéro un belge réalisait le break à 4-3 dans le 3e set et s'ouvrait les portes de la finale en empochant le dernier set 6-4. David Goffin affrontera en finale le vainqueur de la seconde demi-finale, qui oppose l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 13e mondial et première tête de série, à l'Allemand Peter Gojowczyk, 144e mondial et issu des qualifications. Le Liégeois disputera dimanche sa 14e finale sur le circuit ATP, la première depuis celle perdue face à Daniil Medvedev au Masters 1000 de Cincinnati en 2019. Goffin compte quatre titres ATP à son palmarès, décrochés en 2014 à Kitzbühel et Metz et en 2017 à Shenzen et Tokyo. David Goffin a joué samedi sa deuxième demi-finale de la saison après Antalya en début d'année, où il avait été battu par l'Australien Alex De Minaur. Sa demi-finale en Turquie avait été suivie d'une décevante tournée australienne, marquée par deux défaites d'entrée de jeu, contre le jeune Espagnol Carlos Alcaraz, 17 ans, au Great Ocean Road Open, puis surtout à l'Open d'Australie contre l'Australien Alexei Popyrin après avoir eu quatre balles de match. (Belga)