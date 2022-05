David Goffin toujours 48e avant Roland-Garros

David Goffin a conservé sa 48e place au nouveau classement ATP publié lundi, alors que les Internationaux de France de tennis, deuxième levée du Grand Chelem, ont débuté sur la terre battue de Roland-Garros. Au repos la semaine dernière, le Liégeois débutera son tournoi Porte d'Auteuil face au Tchèque Jiri Lehecka, qui pointe toujours au 77e rang.Tenant du titre à Paris, le N.1 mondial Novak Djokovic domine toujours un classement dont le top 10 est inchangé, le Russe Daniil Medvedev et l'Allemand Alexander Zverev complétant le podium. Vainqueur du tournoi de Lyon, le Britannique Cameron Norrie reste aux portes du top 10 (11e), tandis que le Norvégien Casper Ruud, vainqueur à Genève, est toujours 8e. Il faut descendre jusqu'au 17e rang pour voir un changement par rapport à la semaine dernière: l'Américain Reilly Opelka prenant la 17e place à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, qui se retrouve 18e. A noter par ailleurs que Roger Federer, ex numéro 1 mondial, perd une place et est désormais 47e. Le Suisse n'a plus joué en compétition depuis Wimbledon 2021. Le N.2 belge, Zizou Bergs, qui avait été sorti au 1er tour des qualifications de Roland-Garros, glisse de la 198e à la 200e place. Recul aussi pour Kimmer Coppejans, qui perd 4 places pour se retrouver 282e, juste devant Michael Geerts, qui a lui gagné 42 places. (Belga)