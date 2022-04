David Goffin, vainqueur d'Evans à Monte-Carlo: "Je suis beaucoup plus serein et confiant"

David Goffin (ATP 47) avait le sourire après s'être qualifié pour le troisième tour du tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Monte-Carlo, doté de 5.415.410 euros. Le Liégeois, 31 ans, bénéficiaire d'une invitation, a réussi à mettre pour la première fois dans le vent - au propre comme au figuré - le Britannique Daniel Evans (ATP 27), 31 ans également, qui l'avait battu l'an dernier en quart de finale. Sur le court 2 mercredi, il s'est imposé 7-6 (7/5), 6-2 après 2h01 de jeu."Depuis le début de la saison, j'avais vraiment l'envie de bien faire", a confié le numéro 1 belge. "Il fallait simplement que je retrouve du rythme et de la confiance. Ce n'est pas venu tout de suite. Il y a eu des matchs qui m'ont échappé, comme à Indian Wells contre Thompson, mais petit à petit, en trouvant la bonne mentalité et en m'accrochant, je suis parvenu à me relancer. Je sentais qu'à l'entraînement les choses allaient de mieux en mieux et le fait d'être passé sur terre battue m'a redonné un coup de boost. J'ai gagné quelques matchs difficiles, comme face à Andujar, Carballes Baena et Coria la semaine dernière à Marrakech, et tout de suite, les choses se sont mises en place. Je suis beaucoup plus serein et confiant. Le timing dans mes frappes est meilleur. Et cela fait une énorme différence." Il s'agit de la septième victoire consécutive de David Goffin. Ce jeudi, pour une place en quart de finale, le numéro 1 belge affrontera l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46), 22 ans, tombeur mardi de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, 6-3, 6-7 (5/7), 6-1. Un nouveau bon test. (Belga)