David Hubert quitte OHL pour rejoindre Zulte Waregem

En fin de contrat à Oud-Heverlee Louvain, David Hubert s'est engagé en faveur de Zulte Waregem, a annoncé le club flandrien dimanche. Il a signé un contrat jusqu'en 2023.Hubert, 33 ans, avait débuté sa carrière à Genk en 2007 avant de rejoindre La Gantoise en 2013. Après des prêts à l'Hapoel Beer-Sheva (2014), Waasland-Beveren (2014-2015) et Mouscron (2015-2017), il rejoint Oud-Heverlee Louvain en 2017 avec qui il a connu la montée en D1A la saison prochaine. Non prolongé par les Louvanistes, le Bruxellois a opté pour Zulte Waregem. "Zulte Waregem est un club ambitieux, qui veut grandir et s'améliorer chaque année et cela correspond à mon profil. J'ai hâte de jouer mes premiers matches devant les supporters", a déclaré Hubert, cité par le communiqué du Essevee. (Belga)