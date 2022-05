De belles éclaircies et jusqu'à 26 degrés pour ces prochains jours

Il fera chaud pour la saison, ce mardi après-midi, avec des valeurs qui oscilleront entre 19 et 26 degrés. Quelques champs nuageux et de larges éclaircies se partageront le ciel, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Mis à part un risque de précipitations en Ardenne jeudi, la fin de la semaine s'annonce sèche et plutôt ensoleillée.Mercredi, la journée sera assez ensoleillée malgré la présence de voiles d'altitude ou de quelques champs nuageux. Le temps sera sec. Les maxima s'échelonneront autour de 19 degrés à la Côte et de 21 à 26 degrés ailleurs. Durant la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité deviendra variable à abondante depuis l'ouest avec par endroits quelques faibles pluies ou bruines. Jeudi matin, quelques averses pourront encore traîner par endroits, principalement en Ardenne. Ailleurs, on retrouvera de larges éclaircies. Ensuite, apparaîtront de nombreux nuages de moyenne et de haute altitude. En seconde partie d'après-midi, le ciel se dégagera depuis la Côte. Les maxima se situeront entre 16 degrés à la mer et 20 ou 21 degrés dans le centre. Vendredi, le temps restera sec avec beaucoup de soleil et parfois des champs nuageux. Les maxima oscilleront entre 16 et 21 degrés. Samedi, de belles périodes ensoleillées se partageront le ciel avec des champs nuageux, principalement de haute et de moyenne altitude. Les températures atteindront 18 à 22 degrés dans l'intérieur. Au littoral, il fera plus frais; le mercure n'y dépassera pas les 16 degrés. Dimanche, il fera chaud et sec avec un soleil souvent voilé par des nuages élevés. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, et 23 degrés ou plus en plaine. (Belga)