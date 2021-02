De Bruyne à l'assit pour la 20e victoire consécutive de Manchester City

Manchester City a battu West Ham 2 buts à 1, samedi, lors de la 26e journée du championnat d'Angleterre de football. Kevin De Bruyne a délivré la passe d'ouverture pour le but d'ouverture de City, inscrit par Ruben Dias.A la demi-heure, De Bruyne, décalé sur la droite à une trentaine de mètres du but, a déposé le ballon sur la tête de Dias, qui inscrivait son premier but sous le maillot des 'Cityzens'. Michail Antonio égalisait juste avant la pause (43e). En seconde période, l'autre défenseur central de City, John Stones, reprenait en un temps un centre de la droite de Riyad Mahrez et offrait la victoire à son équipe. Manchester City signe un 20e succès consécutif, toutes compétitions confondues, le 14e en championnat. Les troupes de Pep Guardiola totalisent 62 points et portent à 13 unités leur avantage sur Manchester United et Leicester, qui jouent dimanche, respectivement contre Chelsea et Arsenal. West Ham (45 points) pourrait perdre sa quatrième place au profit de Chelsea (43 points) à l'issue de la journée. (Belga)