De Croo prêt à réduire la TVA sur le matériel de protection à 6%

Le ministre des Finances, Alexander De Croo, a accueilli positivement la demande des socialistes de réduire à 6% d'ici lundi la TVA sur le matériel de protection face au Covid-19 (masques, blouses, gel hydroalcoolique, etc.) comme c'est le cas pour les produits pharmaceutiques et le matériel médical.Puisque la première phase du déconfinement commence lundi, le PS et le sp.a ont exhorté le ministre à prendre un arrêté royal d'ici là pour réduire la TVA. "Nous devons éviter que perdions encore du temps", a souligné M. De Croo. La réduction de TVA serait valable jusqu'à la fin de l'année, selon son cabinet. (Belga)