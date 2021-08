De fortes précipitations affectent Haïti après le violent tremblement de terre

Le sud-ouest de Haïti déjà fortement affecté par le violent tremblement de terre ayant fait plus de 1.400 morts samedi doit désormais faire à d'importantes précipitations associées à la tempête tropicale Grace qui traverse l'ïle caribéenne en direction de la Jamaïque, a indiqué le National Hurricane Center (NHC)Le NHC américain a ainsi mis en garde contre les fortes précipitations, les inondations et les glissements de terrain dans certaines parties de l'île d'Hispaniola, qui comprend également la République dominicaine en plus d'Haïti. L'eau a ainsi commencé à envahir un centre d'accueil abritant des survivants du tremblement de terre dans la ville des Cayes située sur la péninsule de Tiburon, à l'ouest de Haïti. Le séisme de samedi matin a fait 1.419 morts et environ 6.900 blessés, selon le dernier bilan officiel. Au moins 13.700 maisons ont été détruites ou endommagées. Beaucoup de personnes manquent encore à l'appel. (Belga)