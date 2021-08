De grands rendez-vous citoyens au programme de la rentrée sur la RTBF

La RTBF proposera de grands rendez-vous citoyens pour la rentrée, parmi lesquels une nouvelle case documentaire axée sur la préservation de la planète, a fait savoir mardi le service public au cours de sa conférence de presse de présentation de ses nouvelles grilles de programmes.Diffusée chaque mardi soir, l'émission "Les mardis de la planète" proposera un éclairage sur les importants défis écologiques auxquels l'humanité fait face à l'heure actuelle, mais offrira aussi des pistes de solutions. "Avec sa patte pédagogique et son expérience de la société de transition", Gwenaëlle Dekegeleer livrera des enquêtes documentaires sur des sujets préoccupants comme les incendies géants ou encore les inondations qui menacent de plus en plus la vie sur la terre, souligne la RTBF. L'émission sera diffusée chaque semaine jusqu'à la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat (COP26), prévue du 1er au 12 novembre prochains à Glasgow, en Écosse. Toujours dans le souci d'une démarche citoyenne, la RTBF proposera par ailleurs une Semaine de la démocratie du 4 au 10 octobre prochains. En pleine préparation de cette semaine spéciale, le service public dévoilera ultérieurement davantage de détails sur cette programmation. (Belga)

