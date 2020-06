De la chaleur en ce premier jour de juin

Il fera chaud et ensoleillé, lundi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 27 à 28 degrés par endroits.Quelques voiles d'altitude ou nuages de beau temps parsèmeront le ciel. Les températures oscilleront entre 22 degrés au littoral et sur les hauteurs ardennaises et jusqu'à 27 ou 28 degrés en plaine, sous un vent modéré d'est à nord-est. Une brise de mer assez forte de nord-nord-est est attendue au littoral l'après-midi. En soirée et durant la nuit, les minima oscilleront entre 7 degrés dans les Hautes Fagnes et 14 degrés à la Côte. Mardi, le soleil persistera, malgré des voiles nuageux élevés. Le mercure grimpera à nouveau jusqu'à 23 ou 24 degrés dans les Hautes Fagnes et 28 ou 29 degrés dans le centre. Le vent, faible de direction variable, sera plus tard modéré de nord à nord-ouest sur l'ouest du pays. Une brise de mer de secteur nord maintiendra au littoral les températures autour de 21 degrés. La chaleur restera de mise mercredi, avec jusqu'à 26 degrés en Campine, mais un orage n'est pas exclu. (Belga)