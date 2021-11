De la grisaille pour lundi après-midi

Le temps restera gris et souvent brumeux lundi après-midi avec la possibilité de quelques bruines localisées. De très rares éclaircies seront également possibles en Lorraine belge. Les maxima seront compris entre 5 et 7°C en Ardenne et monteront jusque 9°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.Dans la soirée et durant la nuit, les nuages bas persisteront sur l'ensemble du territoire avec toujours une possibilité de bruine. La visibilité sera parfois limitée sur les hauteurs à cause de la brume. Le thermomètre oscillera entre 2°C en Hautes-Fagnes et 5 ou 6°C en plaine. Le vent de nord à nord-est faiblira progressivement. Mardi le temps restera calme, gris et brumeux avec des bruines intermittentes. Les maxima iront de 4°C dans les hauteurs à 7°C ailleurs sous un vent faible de direction variable. La couverture nuageuse devrait se déchirer légèrement durant la soirée et la nuit mais les nuages resteront majoritaires. (Belga)