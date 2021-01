De la nébulosité et quelques flocons de neige prévus cette fin de semaine

Le temps restera sec en de nombreux endroits ce vendredi après-midi, même si quelques gouttes ou flocons ne sont pas exclus localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité sera abondante avec toutefois la possibilité de quelques éclaircies. Quant aux maxima, ils seront compris entre -3°C en Hautes Fagnes et 2°C à la Côte.Durant la soirée et la nuit, les minima oscilleront entre -10 et -15°C dans certaines vallées ardennaises, autour de -3 ou -4°C dans le centre et ne dépasseront pas -1°C à la Côte. Un risque de brouillard givrant pourrait apparaître localement. Samedi matin, la nébulosité augmentera et une zone de neige atteindra l'ouest du pays en début d'après-midi. Elle gagnera ensuite le centre du pays en milieu d'après-midi, puis l'est en début de soirée. Un tapis de neige recouvrira de nombreux endroits, du moins temporairement. Les maxima oscilleront entre -4°C en Haute Ardenne et 0°C à la Côte. Dimanche, des averses, neigeuses au-dessus de 300 à 400 mètres d'altitude, accompagneront la nébulosité. Les maxima seront compris entre 0 ou 1°C en Haute Ardenne et 6°C à la Côte. (Belga)