De la pluie et de la douceur ces prochains jours

Il fera doux samedi après-midi avec des maxima jusqu'à 12 degrés. La pluie devrait marquer une petite pause, mais le vent sera encore bien présent. Ces conditions se maintiendront pendant les prochains jours.L'IRM prévoit un temps généralement sec, samedi après-midi malgré quelques averses localisées. Dans la moitié sud-est par contre, le temps restera souvent très nuageux. Il fera très doux pour cette saison avec des maxima de 8 degrés en Hautes-Fagnes à 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 65 km/h. Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps sera généralement sec, mais la pluie fera son retour en fin de nuit. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés au littoral. Dimanche, il pleuvra d'abord partout. En cours d'avant-midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest et, vers midi, aussi dans le centre. L'après-midi, l'IRM prévoit un temps généralement sec mais nuageux dans le centre et l'ouest. Sur l'est et le sud-est par contre, la pluie sera suivie de quelques averses. Les maxima atteindront 9 degrés en Haute Ardenne et monteront jusque 13 degrés en plaine. Le vent modéré deviendra assez fort, au littoral parfois fort, avec des rafales de 65 km/h. Le ciel restera couvert lundi avec des maxima de 10 degrés et des passages pluvieux. (Belga)