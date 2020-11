De la pluie lundi après-midi, du soleil le reste de la semaine

La pluie arrivera lundi après-midi par l'ouest et s'étendra au centre du pays. L'est restera plus sec avec quelques brèves éclaircies. Le temps redeviendra ensuite sec par l'ouest.Il fera particulièrement doux pour la saison avec des maxima de 15 degrés en Hautes-Fagnes à localement 19 ou 20 degrés ailleurs. Le vent sera généralement assez fort, et à la mer parfois fort, de secteur sud-ouest virant à l'ouest-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 65 à 75 km/h voire localement un peu plus. Durant la nuit, le temps restera sec partout. Les températures seront nettement moins douces que la nuit précédente avec des minima de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 8 degrés à la mer. Le vent sera généralement modéré, et assez fort à la côte. Mardi sera marqué par de larges éclaircies, puis quelques averses par l'ouest. Les maxima oscilleront entre 8 et 13 degrés. Il fera assez venteux l'après-midi. Mercredi, le temps sera sec et généralement ensoleillé avec des maxima de 7 à 11 degrés. Jeudi et vendredi, persistance d'un temps calme et ensoleillé avec des maxima jusqu'à 11 degrés. Les nuits seront toutefois froides avec des gelées au sol. (Belga)

