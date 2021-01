De la pluie pour terminer la semaine

Des pluies soutenues arroseront l'ensemble du pays jeudi matin avant de perdre en intensité au cours de l'après-midi à partir de l'ouest. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima compris entre 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent, d'abord faible à modéré de sud à sud-est, virera rapidement au secteur ouest à sud-ouest et deviendra modéré à généralement assez fort, avec des rafales de 50 à 60 km/h.Jeudi soir, le ciel sera toujours très nuageux à couvert, avec quelques faibles pluies ou bruines par endroits. Pendant la nuit, une nouvelle zone de pluie traversera le pays à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Ardenne et 8 ou 9 degrés ailleurs, sous un vent modéré à parfois assez fort d'ouest à sud-ouest. Le temps sera comparable vendredi, avant un week-end plus hivernal. (Belga)