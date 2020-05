De larges éclaircies, des températures fraîches et un vent soutenu lundi après-midi

Le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies ce lundi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Au littoral et en Lorraine belge, la nébulosité pourrait être temporairement plus abondante avec quelques gouttes possibles. Les températures, nettement inférieures aux jours précédents, atteindront les 9°C en Hautes Fagnes et localement 15°C en Campine. Le vent, venu du nord et qui renforcera l'impression de fraîcheur, pourrait atteindre les 75 km/h par endroit.Les nuages devraient être plus nombreux en soirée et dans la nuit de lundi à mardi en Flandre, avec un faible risque d'averses sur l'ouest du pays. Le mercure affichera -1°C en Hautes Fagnes et 7°C au littoral. Des gelées au sol sont possibles par endroits dans la partie centrale du pays et de manière plus répandue en Haute Belgique. Mardi, le ciel sera divisé avec des nuages sur l'ouest et le nord-ouest du pays et de larges éclaircies au-dessus des autres régions. Si le ciel se couvrira sur une grande partie du territoire en cours de journée, le temps devrait rester généralement sec. Les températures seront comprises entre 8 et 13°C. Dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure devrait être compris entre 1 et 6°C avec un risque de gelées au sol par endroits. Mercredi, le temps restera frais avec un soleil voilé par des bancs de nuages, surtout sur le sud du pays. Les maxima atteindront 11°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 13°C au littoral et 15°C en Gaume. Jeudi, le temps sera nettement plus ensoleillé avec des températures qui devraient atteindre les 15°C dans le centre. (Belga)