De larges éclaircies prévues ce jeudi

Quelques faibles pluies ou bruine sur le sud sont attendues jeudi matin. Sur le nord et le nord-est, le temps sera sec avec d'assez larges éclaircies, mais aussi le risque d'un peu de brume ou de quelques nuages bas. L'après-midi, les éclaircies devraient davantage se développer et alterneront avec des passage nuages encore parfois nombreux. Le temps deviendra généralement sec. Les maxima varieront entre 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 23 degrés en Gaume. Le vent sera généralement faible de nord-est, indique l'IRM.Durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps sera calme avec de larges éclaircies. Un peu de brume ou de brouillard pourra se former par endroits, ainsi que quelques bancs de nuages bas. Les températures descendront entre 5 et 13 degrés. Le vent sera faible de nord-est puis de direction variable. Un temps ensoleillé et sec est prévu vendredi avec des maxima allant de 20 à 24°. (Belga)