De Lijn demande aux voyageurs de garder une distance suffisante et annule ses busphone

De Lijn prend également des mesures supplémentaires afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19. La société de transports flamande demande aux passagers de garder une distance suffisante et annule tous ses services de transport spéciaux.Le gouvernement demande à tous ses voyageurs de garder une distance de 1,5 mètre pour limiter les risques de contagion. Afin de garantir le respect de cette directive sur la distanciation sociale, De Lijn introduit deux mesures supplémentaires pour ses services. La société enjoint tous les voyageurs à garder une distance suffisante à l'intérieur des véhicules. "Afin de garantir cette distance nécessaire, nous limitons l'accès aux bus et trams à un tiers du nombre maximum possible de passagers à partir du mercredi midi", annonce De Lijn, tout en insistant sur l'importance de bien se répartir dans les véhicules et de ne pas s'assoir ou se tenir debout à proximité directe les uns des autres. La compagnie annule également tous ses "busphone" (bus roulant uniquement sur demande). "Nos busphone sont trop petits pour garantir une distance suffisante entre les passagers. Toutes les réservations sont annulées et il est impossible d'en faire des nouvelles. Tous les clients des busphone qui ont fait une réservation pour l'une des semaines à venir seront contactés personnellement par téléphone." (Belga)