De nouvelles images montrent des exécutions de civils par le régime d'Assad

Des images publiées mercredi sur internet montrent l'exécution de dix civils syriens par deux membres des renseignements militaires du régime de Bachar al-Assad. Le journal The Guardian et le média néerlandais NRC ont diffusé une partie des images sur leur site.Fait marquant, les auteurs sont clairement identifiables sur les images. Entre les exécutions qui sont commises en plein jour, les protagonistes se sourient et regardent droit dans l'objectif. "En 11 ans d'enquête sur la Syrie, j'ai vu des milliers de vidéos de violences horribles dans les différents camps du conflit. Mais jamais auparavant je n'avais vu des preuves aussi claires du fait que le régime d'Assad exécute et brûle des civils sans défense", a déclaré Ugur Üngör, de l'Institut néerlandais NIOD pour les études sur la guerre, l'holocauste et le génocide. M. Üngör, en collaboration avec une chercheuse syrienne nommée Annsar (qui, pour des raisons de sécurité, n'est autorisée à utiliser que son prénom dans les médias), a examiné une trentaine de vidéos. Les images datent du printemps 2013 et montrent des exécutions de masse, des tortures et des décapitations. Les chercheurs ont pu géolocaliser les images. La fosse où ont eu lieu les exécutions se trouverait entre deux immeubles inhabités du quartier de Tadamon, dans le sud de la capitale syrienne Damas. La vidéo dans les mains de NRC et du Guardian ne montre qu'une partie de l'horreur. Sur la base des autres vidéos et des entretiens avec les habitants du quartier, les chercheurs ont conclu que des dizaines d'exécutions de ce type ont eu lieu. Bachar al-Assad réfute continuellement les preuves d'exactions, qu'il taxe de "fake news". (Belga)