De Warmste Week: l'action de la VRT rapporte 3,2 millions d'euros

L'opération de récolte de fonds organisée chaque année par la VRT au bénéfice de projets solidaires, sous le nom "De Warmste Week", a été clôturée vendredi avec une récolte totale de 3,2 millions (3.203.455) d'euros. Ce montant, révélé durant une émission télévisée sur la chaîne publique Eén, va être réparti entre 200 projets autour du thème "pouvoir être qui tu es".Durant la semaine, les radios du service public flamand Studio Brussel et MNM s'étaient associées pour former "DWW Radio", partageant leurs fréquences pour cette opération de solidarité, qui est un peu le pendant flamand de Viva for Life de la RTBF ou du Télévie du groupe RTL Belgium. Les projets qui bénéficieront des fonds avaient été sélectionnés au préalable. (Belga)

