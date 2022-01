Dean Verberckmoes - La compagne de Dave De Kock placée sous mandat d'arrêt

La compagne de Dave De Kock, principal suspect dans l'enlèvement et le meurtre d'un enfant de quatre ans, a été placée sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Termonde, a indiqué mardi soir son avocat, Me Bart De Decker. La jeune femme avait été interpellée lors d'une perquisition menée à Saint-Gilles-Waes (Flandre orientale).Dans la nuit de lundi à mardi, la compagne de Dave De Kock a été interpellée dans l'immeuble où elle vivait avec son compagnon. L'enfant de quatre ans tué, Dean Verberckmoes, a déjà séjourné chez le couple et le mercredi 12 janvier, date à laquelle le trentenaire et le petit ont été vus ensemble pour la dernière fois, l'enfant y aurait passé la nuit. Le corps de l'enfant a été retrouvé vers 22h00 lundi dans le village de Vrouwenpolder, en Zélande néerlandaise. Principal suspect dans cette affaire, Dave De Kock avait été interpellé lundi vers 14h15 sur la base du signalement d'une situation suspecte, dans le village néerlandais de Meerkerk. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.