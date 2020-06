Débat sur la mémoire du colonialisme - Le Voorpost manifeste à Bruges pour commémorer la mort de Sud-Africains blancs

Une septantaine de membres de l'organisation d'extrême droite et nationaliste flamande Voorpost ont manifesté samedi pour commémorer la mort de Boers assassinés en Afrique du Sud, soit des descendants de fermiers blancs européens. Des représentants du Vlaams Belang étaient également présents. La manifestation n'avait pas été autorisée mais a été tolérée en raison du nombre réduit de participants et parce qu'elle s'est déroulée dans le calme.Les manifestants se sont réunis en réaction à l'ouverture d'un registre de condoléances à la maison communale de Bruges en mémoire de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans mort asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation à Minneapolis le 25 mai dernier. Les participants pouvaient signer un autre registre, dédié aux Boers, victimes selon eux "depuis des années" d'un "génocide" en Afrique du Sud. Quelques participant ont également pris la parole. Le rassemblement n'a pas duré longtemps. Les organisateurs ont en effet limité la manifestation après l'attaque du bourgmestre brugeois Dirk De fauw, poignardé plus tôt dans la journée. (Belga)