Débats sur la mémoire du colonialisme - La Californie jette aux oubliettes ses statues de Christophe Colomb

Une statue de Christophe Colomb a été retirée jeudi par la municipalité de San Francisco, dans l'Etat de Californie, qui ne veut plus voir de son côté le navigateur controversé entre les murs de son parlement local."Elle n'est pas en adéquation avec les valeurs et l'engagement de San Francisco pour la justice raciale", a expliqué Rachelle Axel, responsable du service culturel de la ville. Des manifestants prévoyaient vendredi de déboulonner la statue de deux tonnes, déjà vandalisée à trois reprises ces derniers jours, ce qui aurait constitué un danger pour le public, a-t-elle par ailleurs souligné. "Au moment où notre pays traverse une période importante, nous nous interrogeons tous sur la façon dont le racisme institutionnel et structurel imprègne notre société", a développé dans un communiqué le service culturel de la ville de l'ouest des Etats-Unis. "L'art public ne fait pas exception." "De nombreux monuments historiques sont enlevés dans les villes à travers les Etats-Unis car les accomplissements et idées qu'ils symbolisent ne méritent pas d'être honorés", a-t-il ajouté. Les récentes manifestations aux Etats-Unis contre le racisme et les violences policières, au lendemain de la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis, ont poussé les Américains à regarder leur histoire d'un autre oeil. Longtemps célébré comme "celui qui a découvert l'Amérique", Christophe Colomb est aujourd'hui vu par certains comme le symbole de l'arrivée des Européens et de leurs violentes revendications sur des terres ne leur appartenant pas. Des élus de l'Etat de Californie ont annoncé mardi qu'une autre statue de l'explorateur génois serait retirée du siège de l'exécutif local à Sacramento, où elle trônait depuis 1883. Christophe Colomb, ont-ils écrit dans un communiqué, est "un personnage historique profondément clivant étant donné les conséquences mortelles pour les populations indigènes de son arrivée dans cette partie du globe". (Belga)

