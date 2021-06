Début de semaine marqué par un retour d'averses régulières et une baisse des températures

Le ciel sera partiellement nuageux dimanche après-midi mais le temps restera sec à quelques averses près au sud du sillon Sambre et Meuse. En fin d'après-midi, il y aura une augmentation du risque d'averses et d'orages dans le sud-est. Les maxima iront de 19 à 25 degrés. Ce soir et cette nuit, l'Institut royal météorologique prévoit de nouvelles averses orageuses, et des minima allant de 15 à 18 degrés.Lundi, le ciel sera très nuageux avec de régulières averses, parfois intenses et orageuses. Par endroits, il faudra s'attendre à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps. Les maxima seront compris entre 15 degrés dans l'ouest et 20 ou 21 degrés dans l'est. Le vent sera généralement faible à modéré. Dans l'est du pays, il sera plutôt faible. Sous de fortes averses, des rafales de 60 à 70 km/h seront possibles. Durant la nuit de lundi à mardi, le temps restera instable et propice à d'intenses averses dans la plupart des régions. Avec le refroidissement nocturne, ces averses devraient toutefois perdre en intensité et devenir moins nombreuses, avant de se réactiver vers l'aube. Les minima avoisineront les 11 degrés dans le centre, sous un vent modéré. Mardi, de l'air humide et légèrement instable remontera de la France. La nébulosité sera variable à abondante avec un risque de quelques averses, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Il fera plus frais que les jours précédents, avec des maxima de 15 degrés à la mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 degrés en Campine. Le vent sera modéré, et à la mer plutôt assez fort. Mercredi et jeudi, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées et des maxima proches de 19 degrés dans le centre. (Belga)

