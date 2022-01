Début des travaux au tunnel Léonard

Des travaux débutent ce lundi au tunnel Léonard à Tervuren, situé à l'intersection du ring (R0) et de l'E411. Les rénovations dureront trois semaines. Afin de limiter les perturbations du trafic, les travaux seront effectués de nuit.Le revêtement ignifuge du tunnel est endommagé à certains endroits. Des plaques contenant de l'amiante doivent être enlevées par une entreprise spécialisée. À l'exception de quelques nuits, une seule voie sera fermée à la fois: soit une des directions du R0 (Waterloo-Zaventem), soit une des directions de l'E411 (Bruxelles-Namur). Le trafic suivra ensuite une déviation en surface. Les tunnels seront encore fermés en mai pendant quelques nuits supplémentaires pour remplacer l'éclairage. Ces travaux de février et mai sont des interventions préparatoires. Le tunnel Léonard sera ensuite entièrement rénové à l'automne 2022. Cet entretien complet durera jusqu'à la fin 2023. L'objectif est de prolonger la durée de vie de la structure de 25 ans. La structure en béton a subi l'usure des années d'utilisation et recevra un traitement spécial pour la protéger des chlorures, qui peuvent provoquer la pourriture du béton, et des gaz d'échappement. (Belga)