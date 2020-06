Décès à 69 ans de Bonnie, membre fondatrice du groupe des Pointer Sisters

Bonnie Pointer, l'une des quatre soeurs fondatrices du groupe de pop et rythm and blues américain Pointer Sisters, est décédée à l'âge de 69 ans, a indiqué la formation sur son site internet.Les quatre soeurs - Bonnie, Anita, Ruth et June - ont commencé à chanter dans l'église de leur père à Oakland, en Californie, avant de connaître la gloire dans les années 1970. Parmi leurs succès figurent des hits tels "I'm So Excited" et "Jump (For My Love)". La quatuor a remporté son premier Grammy Awards (récompense musicale) pour la chanson "Fairytale" en 1975. La chanson, co-écrite par Bonnie et Anita, a décroché le prix du meilleur duo de country et a été enregistrée par la suite par Elvis Presley. Bonnie Pointer a quitté le groupe au milieu des années 70 pour se lancer dans une carrière solo et a connu son plus grand succès en 1978 avec le hit "Heaven Must Have Sent You". "Notre famille est dévastée" par la disparition de Bonnie, a déclaré Anita Pointer à CNN. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.