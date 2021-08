Décès accidentel de Dirk Boon, 54 ans, champion paralympique aux Jeux de 2004

Champion paralympique aux Jeux de 2004 à Athènes, Dirk Boon, 54 ans, est décédé mardi soir des suites de ses blessures, a rapporté le site d'informations régionales Hageland Actueel mardi soir.Le cycliste de Begijnendijk avait été victime d'une chute en vélo il y a dix jours à Herentals et blessé à la tête. Il avait été transporté aux soins intensifs à l'hôpital de Geel, mais est décédé des suites de ses blessures. Huit fois champion de Belgique, trois fois champion d'Europe et champion du monde en 2002, Dirk Boon avait été champion paralympique en para-cyclisme à Athènes en 2004 en remportant la course contre-la-montre de catégorie trois roues CP (div. 1-2) (Belga)