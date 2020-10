Décès d'Alain Rey, célèbre linguiste français et figure du dictionnaire "Le Robert"

Alain Rey, célèbre linguiste français et figure tutélaire du dictionnaire "Le Robert", est décédé à Paris dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 92 ans, ont annoncé son épouse et les éditions Le Robert.Jeune diplômé en littérature, il avait animé l'équipe créée en 1951 par Paul Robert pour élaborer un nouveau dictionnaire "alphabétique et analogique" de la langue française, qui allait donner naissance en 1964 au "Grand Robert" en six volumes, puis en 1967 au Petit Robert, avant d'autres déclinaisons. (Belga)