Décès d'Arno - Le chanteur Arno est décédé samedi

Le chanteur Arno est décédé ce samedi 23 avril, a annoncé son agent Filip De Groote. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Il allait avoir 73 ans dans un mois.Ostendais de naissance, Arno Hintjens résidait à Bruxelles depuis les années 80 et fréquentait assidûment le quartier de la place Sainte-Catherine à Bruxelles. Le chanteur avait été fait citoyen d'honneur de la capitale. "Putain putain, il nous manque déjà...", a réagi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, en clin d'oeil à l'un des titres phares de l'artiste. "Les Ostendais n'oublieront jamais Arno", a réagi le bourgmestre de la cité balnéaire, Bart Tommelein. Les hommages du monde politique se sont multipliés à l'annonce du décès. "Rust zacht, Arno. C'était magnifique!", a tweeté le Premier ministre Alexander De Croo. Certains ont salué sa belgitude, notamment les ministres Céline Tellier et Bénédicte Linard. Les ministres-présidents flamand et wallon, Jan Jambon et Elio Di Rupo ont également salué sa mémoire. "Arno était un des plus grands artistes belges. Son style particulier reflétait un talent exceptionnel et une détermination sans faille de faire prévaloir son statut de Belge du nord, du sud et du centre", a relevé le second. (Belga)

