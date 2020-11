Décès de Diego Maradona - Diego Simeone applaudit pendant la minute de silence en hommage à Diego Maradona

Une minute de silence a été respectée partout en Europe en hommage à Diego Maradona, décédé mercredi. À Valence, les applaudissements de Diego Simeone, ont résonné dans un stade Mestalla vide et silencieux pendant une minute en préambule de la rencontre de 11e journée de Liga entre le FC Valence et l'Atletico Madrid (0-1).Diego Simeone, entraîneur de l'Atletico Madrid, a joué une saison avec Maradona au tout début de sa propre carrière de footballeur, à Séville. Samedi, alors que les 22 joueurs sur la pelouse étaient silencieux, Simeone, visiblement ému, a applaudi Maradona, pour lui rendre hommage à sa manière. "El Cholo", âgé de 50 ans, avait déjà réagi à la mort de Maradona plus tôt dans la semaine: "Ma génération a grandi avec Maradona, on l'a tous regardé jouer quand on a commencé à jouer au football", a déclaré Simeone. "Il était notre guide, il nous a appris à jouer. Il nous a tellement appris. Notre identité footballistique est née en le regardant. À Séville, il m'a pris sous son aile de manière fantastique. Il m'a aussi montré ce que cela signifie de jouer pour l'Argentine. Je sens qu'il est toujours avec nous aujourd'hui." L'Atlético Madrid a battu Valence 0-1 grâce à un but contre son camp de Toni Lato. L'équipe de Simeone est invaincue en Liga cette saison. . (Belga)