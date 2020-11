Décès de Diego Maradona - Maradona "a rendu le foot mondial meilleur", selon Guardiola

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a rendu un vibrant hommage à Diego Maradona, décédé mercredi à 60 ans, en estimant que le prodige argentin avait en son temps "rendu le football mondial meilleur"."Il y avait une bannière en Argentine, je crois il y a un an, que j'ai lue et qui disait +peu importe ce que tu as fait de ta vie Diego, ce qui compte, c'est ce que tu as fait pour nos vies à nous+", a d'abord raconté le coach. "Cela convient parfaitement à ce que ce gars nous a donné. Un homme de joie et de plaisir, et par son investissement dans le football mondial, il a rendu le football mondial meilleur", a poursuivi Guardiola, en conférence de presse après la victoire des siens à Olympiakos (1-0) en Ligue des Champions. "Ses prestations avec Napoli et avec l'équipe d'Argentine au Mexique en 1986, c'était quelque chose d'incroyable", a encore ajouté le technicien. "Qu'il repose en paix et au nom de Manchester City nous embrassons sa famille", a-t-il conclu. L'une des filles de Maradona, Gianinna, avait été mariée à l'avant-centre de City, Sergio Agüero. Ils avaient eu un fils ensemble. Agüero qui a longtemps été blessé, a d'ailleurs joué le dernier quart d'heure du match à Athènes qui a permis à Manchester City d'assurer sa place en huitièmes de finale de la C1. Considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, joueur de football de l'histoire, Diego Maradona est mort mercredi à 60 ans. Il avait notamment emmené l'Argentine à son deuxième sacre Mondial en 1986. (Belga)